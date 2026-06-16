Shot: 18 камышан попали в больницу, угостившись роллами в местном кафе

В инфекционной больнице оказались 18 жителей Камышина, посетивших местное кафе «ЕвроАзия», сообщает shot_proverka.
По данным авторов канала, симптомы проявились у тех, кто посетил общепит или заказал доставку роллов на дом, ещё 8 июня. У пострадавших резко поднялась температура, начались рвота и диарея, они испытывали слабость и сильные боли в животе.
Предварительно, камышане заразились сальмонеллёзом. В числе попавших в инфекционное отделение как минимум шестеро детей.
В данный момент кафе закрыто «по техническим причинам». Пострадавшие готовят иски в суд и обращения в надзорные органы, в облздраве vlg.aif.ru сообщили, что ситуация находится на контроле в региональном управлении Роспотребнадзора.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, какие ещё продукты и блюда могут нести в себе такую же опасность.