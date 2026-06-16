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ФСБ задержала россиянку, передававшую сведения СБУ

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Задержана россиянка, передававшая СБУ сведения о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Крыма, возбуждено дело о госизмене, сообщил ЦОС ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1967 г.р., подозреваемой в работе на украинские спецслужбы», — говорится в сообщении.

Уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу.

«По заданию куратора злоумышленница осуществляла сбор и передачу противнику сведений о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и республики Крым, к которым имела доступ по работе», — отмечается в релизе.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд ее арестовал.

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