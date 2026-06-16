ФСБ задержала россиянку, передававшую сведения СБУ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1967 г.р., подозреваемой в работе на украинские спецслужбы», — говорится в сообщении.
Уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу.
«По заданию куратора злоумышленница осуществляла сбор и передачу противнику сведений о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и республики Крым, к которым имела доступ по работе», — отмечается в релизе.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд ее арестовал.