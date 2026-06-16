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Трагедия на озере Белое: спасатели обнаружили утонувшего мужчину

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Поисковики и спасатели обнаружили в озере Белое в Гродненском районе тело мужчины, сообщили в Республиканском обществе спасения на водах (ОСВОД).

Источник: Sputnik.by

Там уточнили, что накануне участники маневренно-поисковой группы и Озерской спасательной станции ОСВОД проводили поисковые работы в озерах Кань и Белое. Поиски были инициированы по заявлению местной жительницы. Женщина днем ранее сообщила о том, что пропал ее муж.

Сообщается, что спасатели обнаружили тело мужчины 1978 года рождения в понедельник, приблизительно в два часа дня.

Погибшего достали с двухметровой глубины в 20 метрах от берега.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося, устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к трагедии.

В ОСВОД еще раз напомнили о необходимости быть крайне осторожными, проводя время у воды.

«Сообщайте близким маршрут и время возвращения, используйте спасательные жилеты на плавсредствах и отдыхайте только в разрешенных местах. Берегите себя!», — говорится в сообщении общества.