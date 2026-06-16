Трагедия на озере Белое: спасатели обнаружили утонувшего мужчину

Там уточнили, что накануне участники маневренно-поисковой группы и Озерской спасательной станции ОСВОД проводили поисковые работы в озерах Кань и Белое. Поиски были инициированы по заявлению местной жительницы. Женщина днем ранее сообщила о том, что пропал ее муж.