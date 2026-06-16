Трагедия на озере Белое: спасатели обнаружили утонувшего мужчину

Там уточнили, что накануне участники маневренно-поисковой группы и Озерской спасательной станции ОСВОД проводили поисковые работы в озерах Кань и Белое. Поиски были инициированы по заявлению местной жительницы. Женщина днем ранее сообщила о том, что пропал ее муж.
Сообщается, что спасатели обнаружили тело мужчины 1978 года рождения в понедельник, приблизительно в два часа дня.
Погибшего достали с двухметровой глубины в 20 метрах от берега.
В настоящее время проводится проверка по факту случившегося, устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к трагедии.
В ОСВОД еще раз напомнили о необходимости быть крайне осторожными, проводя время у воды.
«Сообщайте близким маршрут и время возвращения, используйте спасательные жилеты на плавсредствах и отдыхайте только в разрешенных местах. Берегите себя!», — говорится в сообщении общества.