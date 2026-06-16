В Калужской области будут судить подростков за попытку поджога синагоги

В ходе расследования установлено, что 15-летний подросток из Москвы и 16-летний из Брянской области познакомились в соцсетях и решили создать сообщество для совершения преступлений на почве национальной и религиозной ненависти. Они встретились в Москве и договорились поджечь здание, используемое для проведения культурных и религиозных мероприятий.