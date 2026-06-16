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В Калужской области будут судить подростков за попытку поджога синагоги

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Двух подростков 15 и 16 лет будут судить в Калужской области за попытку поджога здания, используемого в качестве синагоги, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Источник: © РИА Новости

«В Калужской области два подростка предстанут перед судом за создание экстремистского сообщества и поджог дома. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает во вторник СУСК по Калужской области.

В ходе расследования установлено, что 15-летний подросток из Москвы и 16-летний из Брянской области познакомились в соцсетях и решили создать сообщество для совершения преступлений на почве национальной и религиозной ненависти. Они встретились в Москве и договорились поджечь здание, используемое для проведения культурных и религиозных мероприятий.

«В ночное время 13 августа 2025 года злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, причинив материальный ущерб. Во время происшествия люди в доме отсутствовали, никто не пострадал», — информирует следственное управление.

В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что поврежденное поджогом здание — частный жилой дом по улице Графской в Обнинске, используемый под синагогу.

Тринадцатого августа прошлого года в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара подтверждали РИА Новости, что ночью в Обнинске неизвестные попытались поджечь синагогу, бросив не менее трех бутылок с зажигательной смесью, был поврежден вход в здание.