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Шесть человек пострадали при налете БПЛА на Московскую область

Губернатор Андрей Воробьев сообщил об уничтожении 86 БПЛА в Подмосковье. Обломки дронов повредили фасады многоэтажек в поселке Случайный и строящегося дома. Ранения получили жители Котельников и Воскресенского района, среди пострадавших есть 13-летняя девочка.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

За ночь и утро в Московской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 86 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков ранения получили шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В поселке Случайный пострадали четверо мужчин, двое из них госпитализированы. Кроме того, на проспекте Ленина обломки беспилотника попали в жилую многоэтажку, повредив остекление фасада с 4-го по 16-й этаж. Аналогичные повреждения зафиксированы в строящемся доме на уровне с 12-го по 16-й этаж.

Пострадавшие есть и в других районах Подмосковья. В микрорайоне Парковый города Котельники ранения получил 57-летний мужчина. В деревне Цибино Воскресенского района пострадала 13-летняя девочка — у нее диагностирована колото-резаная рана левого бедра. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В деревне Григорово Раменского округа загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома. В деревне Дурыкино Солнечногорского района осколками повреждены сайдинг и остекление частного дома, а в Черноголовке пострадал фасад административного здания.

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