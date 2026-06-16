Экс-жена бывшего свердловского вице-губернатора обжалует приговор

— Я все равно считаю, что невиновна. Мы будем обжаловать приговор, потому что в нашем деле нет никаких доказательств. Все гранты исполнены. Мое мнение таково, что я вообще не должна была быть в уголовном процессе. Мы исполняли свои обязанности с департаментом честно, и по первому требованию вернули всю сумму денежных средств. Департамент не ходит на судебные заседания, представители себя виновными или пострадавшим не считают, — заявила Ирина Чемезова после вынесения приговора.