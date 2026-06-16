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В МВД назвали виновника жесткого ДТП с КАМАЗом в Волгограде

Юный водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, стал.

Юный водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, стал виновником столкновения с КАМАЗом накануне в Краснооктябрьском районе Волгограда. Ранее сообщалось, что грузовик снес иномарку на улице Еременко, в результате пострадали четверо человек.

— 20-летний водитель, управляя автомашиной Skoda Octavia, напротив д. 5К по ул. Маршала Еременко при выполнении маневра поворота налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовой автомашиной «КАМАЗ», двигавшейся навстречу, — сообщили в Главке.

Ранее сообщалось, что водитель Skoda в момент поворота со Второй продольной не уступил дорогу водителю КАМАЗа, после чего многотонный грузовик врезался в правый бок иномарки. Пострадали пассажиры легковушки. Их доставили в больницу № 25 в Волгограде.

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