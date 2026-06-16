В МВД назвали виновника жесткого ДТП с КАМАЗом в Волгограде

Ранее сообщалось, что водитель Skoda в момент поворота со Второй продольной не уступил дорогу водителю КАМАЗа, после чего многотонный грузовик врезался в правый бок иномарки. Пострадали пассажиры легковушки. Их доставили в больницу № 25 в Волгограде.