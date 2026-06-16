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Под Челябинском в подъезде жилого дома обвалился потолок

В Копейске прокуратура начала проверку из-за обрушения потолка в многоквартирном доме.

Источник: прокуратура Челябинской области

В копейском поселке Потанино рухнул потолок в подъезде жилого дома. На лестницу свалились отштукатуренные деревянные конструкции, обнажилась пестрящая дырами крыша.

Жильцы заранее жаловались на провисший и начавший активно крошиться потолок.

По словам копейчан, в подъезде живут дети и мужчина с инвалидностью второй группы. Все они могут просто не успеть вовремя увернуться от падающих частей здания.

В прокуратуре после инцидента начали проверку. Сотрудники надзорного ведомства обещали выяснить причины происшествия.

—При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, — уточнили в прокуратуре Челябинской области.