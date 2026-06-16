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ГИА для воронежских девятиклассников перенесли на резервный день из-за БПЛА

Так как школьники оставались в укрытиях более двух часов, до 12:00, экзамен было решено перенести.

Источник: АиФ Воронеж

Экзамен для девятиклассников из Воронежа перенесли на резервный день, сообщили в региональном министерстве образования.

Утром 16 июня ГИА прервали в областном центре и Нововоронеже из-за угрозы удара БПЛА. Так как воронежские школьники оставались в укрытиях более двух часов, до 12:00, экзамен было решено перенести.

«Проведение экзамена в этот день признано нецелесообразным. Данная мера необходима для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий для всех участников. Для выпускников Нововоронежа экзамен был возобновлен, но в связи с новым сообщением об угрозе атаки дети отправлены в убежище. Министерство держит ситуацию на особом контроле», — прокомментировали в минобре.

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