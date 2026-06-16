Спасатели эвакуировали 7 человек из грязевой ловушки в Ленинском районе Крыма

На место происшествия отправились сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». По пути к указанному пострадавшими местонахождению спасатели оценили обстановку и решили оставить служебный автомобиль на дороге с твердым покрытием, чтобы добраться до застрявшей машины пешком, поскольку дорога была сильно размыта. Пройдя два километра, они заметили автомобиль и начали эвакуировать людей. На обратном пути спасатели обнаружили еще одну застрявшую машину, в которой находились еще три человека, также нуждавшихся в помощи.