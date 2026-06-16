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Спасатели эвакуировали 7 человек из грязевой ловушки в Ленинском районе Крыма

Автомобиль застрял в размытом грунте в районе Генеральских пляжей.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

Спасатели вызволили из грязевой ловушки в Ленинском районе Крыма семь человек. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ночью 15 июня стало известно, что в районе Генеральских пляжей в размытом грунте застрял автомобиль Mitsubishi L200. В машине находились четыре человека, среди которых был и годовалый ребенок. Выбраться самостоятельно группа не могла и обратилась за помощью к спасателям.

На место происшествия отправились сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». По пути к указанному пострадавшими местонахождению спасатели оценили обстановку и решили оставить служебный автомобиль на дороге с твердым покрытием, чтобы добраться до застрявшей машины пешком, поскольку дорога была сильно размыта. Пройдя два километра, они заметили автомобиль и начали эвакуировать людей. На обратном пути спасатели обнаружили еще одну застрявшую машину, в которой находились еще три человека, также нуждавшихся в помощи.

Всего спасатели эвакуировали семь человек, включая двоих детей. Медицинская помощь никому не потребовалась.

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