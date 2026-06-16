ОГЭ в Воронеже официально отменили из-за затянувшейся атаки БПЛА

— В настоящий момент министерством принято оперативное решение о переносе экзамена в Воронеже на резервный день, так как все его участники оставались в укрытиях более двух часов. Данная мера необходима для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий для всех участников. Для выпускников Нововоронежа экзамен был возобновлен, но в связи с новым сообщением об угрозе атаки дети отправлены в убежище. Угроза в Нововоронеже снята, экзамен для желающих будет возобновлен. Если будет третий спуск, то будет в любом случае перенос на резервный день, вне зависимости от времени, проведенного в укрытии.