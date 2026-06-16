Суд в Петербурге оштрафовал художницу Скочиленко за дискредитацию армии

Как сообщал «Ъ Северо-Запад», в ноябре 2023 года Василеостровский районный суд признал Сашу Скочиленко виновной по ст. 207.3 УК РФ — о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Ей назначили семь лет колонии общего режима и на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Дело было связано с акцией в магазине в Петербурге: в марте 2022 года госпожа Скочиленко разместила пять ценников-листовок с информацией о действиях российской армии на Украине.