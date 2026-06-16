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18 человек отравились роллами в Волгоградской области

В Волгоградской области 18 человек отравились роллами из кафе «ЕвроАзия», шестеро из них — дети. У всех пострадавших наблюдались температура под 40 градусов, рвота и диарея. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а Роспотребнадзор выявил сальмонеллез у восьми заболевших.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Камышине Волгоградской области произошло массовое отравление клиентов местного заведения общепита. По информации телеграм-канала «SHOT Проверка», 18 человек оказались в инфекционном отделении после употребления роллов из кафе «ЕвроАзия». Пострадавшие, среди которых как минимум шестеро детей, пожаловались на одинаковые симптомы: температуру под 40 градусов, рвоту, диарею и сильные боли в животе. На фоне инцидента заведение закрылось «по техническим причинам», а недовольных клиентов начали блокировать в социальных сетях. Пострадавшие готовят иски в суд и заявления в надзорные органы.

По факту произошедшего Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Согласно данным ведомства, в медицинские учреждения города обратились местные жители, в том числе несовершеннолетние. По результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора у восьми заболевших официально подтверждена сальмонеллезная инфекция.