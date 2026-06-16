18 человек отравились роллами в Волгоградской области

В городе Камышине Волгоградской области произошло массовое отравление клиентов местного заведения общепита. По информации телеграм-канала «SHOT Проверка», 18 человек оказались в инфекционном отделении после употребления роллов из кафе «ЕвроАзия». Пострадавшие, среди которых как минимум шестеро детей, пожаловались на одинаковые симптомы: температуру под 40 градусов, рвоту, диарею и сильные боли в животе. На фоне инцидента заведение закрылось «по техническим причинам», а недовольных клиентов начали блокировать в социальных сетях. Пострадавшие готовят иски в суд и заявления в надзорные органы.