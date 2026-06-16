«Магнит» не подтвердил версию о том, что пожар в самарском жилом доме начался в магазине

«По данным сотрудников торговой точки, находившихся в нем в момент инцидента, сначала прозвучал хлопок в одной из квартир над магазином, который привел к частичному разрушению торгового зала и повреждению фасада. По счастливой случайности, в магазине не было покупателей, а персонал магазина не пострадал и самостоятельно смог покинуть помещение, после чего вызвал экстренные службы. Мы оказываем всеобъемлющее содействие следственным органам в расследовании происшествия и предлагаем дождаться его итогов. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщили в торговой сети.