Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть дронов ликвидировали над Воронежской областью 16 июня

В регионе сохраняется режим атаки БпЛА.

Источник: Комсомольская правда

С утра 16 июня дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области сбили шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Александр Гусев.

— По предварительным данным, пострадавших нет, — уточнил чиновник.

Тем временем стало известно о повреждении инфраструктурного объекта во время предыдущей атаки врага наш регион.

— Режим опасности атаки БпЛА сохраняется на всей территории Воронежской области, — подытожил Гусев.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше