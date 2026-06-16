Шесть дронов ликвидировали над Воронежской областью 16 июня

С утра 16 июня дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области сбили шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Александр Гусев.
— По предварительным данным, пострадавших нет, — уточнил чиновник.
Тем временем стало известно о повреждении инфраструктурного объекта во время предыдущей атаки врага наш регион.
— Режим опасности атаки БпЛА сохраняется на всей территории Воронежской области, — подытожил Гусев.
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