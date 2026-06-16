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В Челябинске аферисты обманули молодую маму, вдову участника СВО почти на миллион

Молодая жительница Челябинска, оставшаяся одна с маленьким ребёнком после гибели супруга, стала жертвой мошенников. Поверив обещаниям крупного выигрыша в онлайн-розыгрыше, она перевела злоумышленникам более 900 тысяч рублей. Как всё случилось, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области во вторник, 16 июня.

Источник: Pchela.News

Потерпевшей стала 23-летняя жительница Челябинска, которая находится в отпуске по уходу за ребёнком. Как рассказала девушка полицейским, в начале июня она увидела в одном из мессенджеров рекламу розыгрыша денежных призов и решила принять участие. После подачи заявки с ней связался человек, представившийся менеджером проекта. Собеседник убедил челябинку, что победителем станет участник, который внесет наибольшую сумму на специальный депозит. В течение нескольких дней женщина переводила деньги на указанные счета и номера телефонов, рассчитывая получить обещанный выигрыш.

Для участия в розыгрыше она перечислила средства, которые ранее получила в качестве страховых и других выплат после гибели супруга — участника СВО. Общая сумма переводов превысила 900 тысяч рублей. После получения денег организаторы «розыгрыша» перестали выходить на связь, удалили аккаунт в мессенджере и заблокировали потерпевшую.

В полиции возбудили уголовное дело.

Южноуральцам напоминают, что требование внести деньги для получения выигрыша или прибыли — один из главных признаков мошеннической схемы. Жителей просят не переводить средства незнакомым людям и тщательно проверять подобные предложения в интернете.

На днях бдительность жительницы Златоуста и своевременные действия сотрудника полиции помогли предотвратить крупное мошенничество. Злоумышленники пытались убедить 69-летнюю женщину перевести на «безопасный счет» почти 1,7 миллиона рублей.