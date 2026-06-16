Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Панораму «Оборона Севастополя» восстановят по цифровому двойнику

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. Цифровая копия музея «Оборона Севастополя», которую создали карельские специалисты, поможет воссоздать панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Источник: РИА "Новости"

10 июня в 02.48 враг с атаковал здание объекта культурного наследия — Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.». Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали утром 11 числа. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции — копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.

«У этой трагедии есть еще одно — цифровое измерение. В 2024 году команда петрозаводских программистов, общественников и любителей истории оцифровала панораму. На средства Президентского фонда культурных инициатив была создана виртуальная экскурсия по музею обороны Севастополя. По нашей цифровой копии бесценное культурное наследие воссоздадут», — написал он в своем Telegram-канале.

Парфенчиков сообщил, создавал копию музея петрозаводчанин Василий Мелентьев с командой единомышленников. Специалисты работали над цифровой копией в течение года. Специалисты старались максимально точно воспроизвести оригинальную обстановку, учитывая даже мельчайшие детали, добавил глава Карелии.

В виртуальный музей теперь можно попасть в любое время и из любой точки мира, добавил Парфенчиков.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше