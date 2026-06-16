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УФСБ: в Калининградской области задержаны два «оператора» сети сим-боксов

Злоумышленники действовали под руководством «куратора», имевшего возможность удаленно перенастраивать оборудование.

В Калининградской области УФСБ совместно с УМВД пресекли деятельность сети абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов). Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Правоохранителями было выявлено функционирование 16 сим-боксов, каждый из которых на постоянной основе пропускал 32 канала активных соединений. В поселке городского типа на территории области задержаны двое местных жителей, 32 и 38 лет, поддерживавшие непрерывное функционирование сим-боксов. Злоумышленники действовали под руководством «куратора», имевшего возможность удаленно перенастраивать оборудование для его использования в преступной деятельности.

Как напомнили в УФСБ, за использование сим-боксов в преступных целях предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет, а регистрация и распространение сим-карт, используемых для функционирования таких устройств, влечет привлечение к уголовной ответственности.

При соучастии администраторов сим-боксов в совершении особо тяжких преступлений, таких как террористические и диверсионные акты, им грозит уголовная ответственность, в том числе с назначением наказания в виде лишения свободы как на срок до двадцати лет, так и в виде пожизненного лишения свободы.

Видео пресс-службы регионального УФСБ.