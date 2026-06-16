УФСБ: в Калининградской области задержаны два «оператора» сети сим-боксов

При соучастии администраторов сим-боксов в совершении особо тяжких преступлений, таких как террористические и диверсионные акты, им грозит уголовная ответственность, в том числе с назначением наказания в виде лишения свободы как на срок до двадцати лет, так и в виде пожизненного лишения свободы.