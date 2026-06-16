СМИ: во Владикавказе чемпиона России по борьбе задержали по делу об убийстве

В Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего чемпиона России и бронзового призера первенства мира по вольной борьбе Иссу Зангиева, а также троих его сообщников. Молодых людей подозревают в убийстве сверстника в ходе конфликта из-за денежного долга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, Тимур Сакаев пришел поддержать друга на встречу из-за долга в 3,5 тысячи рублей. Разговор быстро перерос в драку, во время которой один из оппонентов выстрелил юноше в глаз. Сразу после этого нападавшие скрылись на машине. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Вскоре североосетинские оперативники задержали четверых участников конфликта в возрасте от 17 до 22 лет. Сообщается, что предполагаемый стрелок уже дал признательные показания. Следственное управление СК России по Республике Северная Осетия — Алания возбудило уголовное дело по статье об убийстве.