СМИ: во Владикавказе чемпиона России по борьбе задержали по делу об убийстве

По информации издания, Тимур Сакаев пришел поддержать друга на встречу из-за долга в 3,5 тысячи рублей. Разговор быстро перерос в драку, во время которой один из оппонентов выстрелил юноше в глаз. Сразу после этого нападавшие скрылись на машине. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.