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СМИ: во Владикавказе чемпиона России по борьбе задержали по делу об убийстве

В Северной Осетии задержали 18-летнего чемпиона России по вольной борьбе Иссу Зангиева и троих его сообщников. Их подозревают в убийстве сверстника Тимура Сакаева. Конфликт произошел из-за денежного долга в 3,5 тысячи рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего чемпиона России и бронзового призера первенства мира по вольной борьбе Иссу Зангиева, а также троих его сообщников. Молодых людей подозревают в убийстве сверстника в ходе конфликта из-за денежного долга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, Тимур Сакаев пришел поддержать друга на встречу из-за долга в 3,5 тысячи рублей. Разговор быстро перерос в драку, во время которой один из оппонентов выстрелил юноше в глаз. Сразу после этого нападавшие скрылись на машине. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Вскоре североосетинские оперативники задержали четверых участников конфликта в возрасте от 17 до 22 лет. Сообщается, что предполагаемый стрелок уже дал признательные показания. Следственное управление СК России по Республике Северная Осетия — Алания возбудило уголовное дело по статье об убийстве.