В Петербурге мужчина пытался спасти школьницу от несуществующего дождя

По данным следствия, днём 9 июня 2025 года возле дома на проспекте Ударников мужчина прижал к себе девушку 2009 года рождения, поцеловал в щёки и поместил в салон машины Hyundai Solaris. После чего пытался помешать ей покинуть салон. Но очевидцы вмешались и спасли потерпевшую.