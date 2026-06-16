В Петербурге мужчина пытался спасти школьницу от несуществующего дождя

Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга вынес приговор Али Х. за незаконное лишение несовершеннолетней девушки свободы. Об этом сообщает инстанция.
По данным следствия, днём 9 июня 2025 года возле дома на проспекте Ударников мужчина прижал к себе девушку 2009 года рождения, поцеловал в щёки и поместил в салон машины Hyundai Solaris. После чего пытался помешать ей покинуть салон. Но очевидцы вмешались и спасли потерпевшую.
Фигурант заявил в суде, что хотел укрыть девушку от дождя. Но в ходе следствия было установлено, что дождя в момент совершения преступления не отмечалось. Суд назначил мужчине три года колонии-поселения. Отбывать наказание он поедет под конвоем.