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Над Воронежем в пятый раз 16 июня звучат сирены

Над областным центром объявлена угроза непосредственного удара БпЛА.

В 13:08 над Воронежем снова завыли сирены. Над городом объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА.

— Работают системы оповещения, — уточнил губернатор Александр Гусев.

Чиновник призывает зайти в помещение, отойти от окон. Тем, кто увидел дрон, советуют уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

Напомним, что минувшей ночью над Воронежской областью сбили 19 беспилотников, а начиная с утра, еще шесть.

Ранее сегодня над Воронежем уже три раза объявляли тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА — в 2:41, 7:50 и 10:01. А в 6:11 звучали сирены из-за ракетной опасности.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

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