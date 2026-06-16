Над Воронежем в пятый раз 16 июня звучат сирены

— Работают системы оповещения, — уточнил губернатор Александр Гусев.
Чиновник призывает зайти в помещение, отойти от окон. Тем, кто увидел дрон, советуют уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.
Напомним, что минувшей ночью над Воронежской областью сбили 19 беспилотников, а начиная с утра, еще шесть.
Ранее сегодня над Воронежем уже три раза объявляли тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА — в 2:41, 7:50 и 10:01. А в 6:11 звучали сирены из-за ракетной опасности.
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