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На Кубани пенсионер отдал мошенникам 7 млн рублей

Мошенники обманули пенсионера из Кореновска под видом поимки преступников.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани пенсионер отдал мошенникам 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Все произошло в Кореновске. 71-летний житель отдал крупную сумму аферистам за месяц. Мужчине позвонил якобы курьер, которому он продиктовал код из СМС. Вскоре пенсионер получил сообщения о взломе Госуслуг.

Далее мошенники «работали» по распространенной схеме. Пенсионеру позвонил якобы сотрудник ФСБ и пообещал, что специалист Центробанка поможет спасти деньги, которые оказались под угрозой.

Под влиянием мошенников мужчина ездил снимать деньги в разных регионах России. Так, в Воркуте он обналичил 5,2 млн и передал девушке-курьеру. Еще 1,8 млн рублей пенсионер снял в Нижнем Новгороде. Деньги курьеру он передал уже в Москве.

Мужчина искренне верил, что участвует в операции по поимке преступников. Но на самом деле указания по передаче денег давали сами мошенники.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.