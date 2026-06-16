На Кубани пенсионер отдал мошенникам 7 млн рублей

Под влиянием мошенников мужчина ездил снимать деньги в разных регионах России. Так, в Воркуте он обналичил 5,2 млн и передал девушке-курьеру. Еще 1,8 млн рублей пенсионер снял в Нижнем Новгороде. Деньги курьеру он передал уже в Москве.