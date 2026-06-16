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Жителя Тольятти задержали за финансирование нежелательной организации

Тольяттинец переводил деньги украинской религиозной организации.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти задержали мужчину, которого подозревают в финансировании украинской религиозной организации. которая в России признана нежелательной. По данным СК Самарской области, в течение четырех лет, с 2022 по 2026 годы, он не раз переводил деньги участнику московской ячейки организации.

«Деньги использовались для оказания содействия вооруженным силам Украины, организации антироссийской риторики», — прокомментировала пресс-служба ФСБ Самарской области.

Уголовное в отношении жителя Тольятти за финансирование нежелательной организации завели 28 мая. Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательную базу, а сотрудники ФСБ осуществляют оперативное сопровождение по этому делу. Тольяттинец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.