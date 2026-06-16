Жителя Тольятти задержали за финансирование нежелательной организации

В Тольятти задержали мужчину, которого подозревают в финансировании украинской религиозной организации. которая в России признана нежелательной. По данным СК Самарской области, в течение четырех лет, с 2022 по 2026 годы, он не раз переводил деньги участнику московской ячейки организации.