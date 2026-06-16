Из лесов Волгоградской области вытравили опасного вредителя

— Для борьбы с вредителем использовался современный ультрамалообъемный мелкокапельный генератор ГАРД-МОН, оснащенный эффективным химическим препаратом, — отметили в ведомстве. — На третий и пятый день после обработки специальная комиссия, в которую в числе прочих вошел инженер-лесопатолог «Центра защиты леса Волгоградской области», оценивали биологическую эффективность работ. Этот показатель устанавливается на основании учета количества погибших личинок способом контрольных ящичков, которые расставили на семи заранее подобранных учетных пунктах.