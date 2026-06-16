Мстительный белорус пакостил много лет знакомому, а в итоге сжег его баню

В Беларуси будут судить мужчину, который после ссоры мстил соседу много лет, сообщает телеграм-канал УВД Гомельского облисполкома «Сожский Форпост».
Фигурантом уголовного дела стал 38-летний житель Рогачевского района. Мужчина много лет назад разругался со знакомыми и старался им периодически пакостить. Несколько раз он отправлял анонимки с жалобами на «обидчиков», присылал ими угрожающие СМС и так далее.
А сейчас мужчина на АЗС заправил канистру бензином, приехал к их дому и разлил горючую жидкость в трех местах у бани рядом с домом. После злоумышленник поджег бензин и уехал пить.
Огонь увидели соседи, они позвонили в МЧС и хозяйке дома. Спасатели ликвидировали возгорание, а правоохранители скоро нашли поджигателя.
Фигуранта будут судить за умышленное уничтожение чужого имущества.