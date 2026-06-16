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Мстительный белорус пакостил много лет знакомому, а в итоге сжег его баню

Белорус вспомнил многолетнюю ссору и поджег баню знакомого, чтобы отомстить.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси будут судить мужчину, который после ссоры мстил соседу много лет, сообщает телеграм-канал УВД Гомельского облисполкома «Сожский Форпост».

Фигурантом уголовного дела стал 38-летний житель Рогачевского района. Мужчина много лет назад разругался со знакомыми и старался им периодически пакостить. Несколько раз он отправлял анонимки с жалобами на «обидчиков», присылал ими угрожающие СМС и так далее.

А сейчас мужчина на АЗС заправил канистру бензином, приехал к их дому и разлил горючую жидкость в трех местах у бани рядом с домом. После злоумышленник поджег бензин и уехал пить.

Огонь увидели соседи, они позвонили в МЧС и хозяйке дома. Спасатели ликвидировали возгорание, а правоохранители скоро нашли поджигателя.

Фигуранта будут судить за умышленное уничтожение чужого имущества.

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