Мстительный белорус пакостил много лет знакомому, а в итоге сжег его баню

Фигурантом уголовного дела стал 38-летний житель Рогачевского района. Мужчина много лет назад разругался со знакомыми и старался им периодически пакостить. Несколько раз он отправлял анонимки с жалобами на «обидчиков», присылал ими угрожающие СМС и так далее.