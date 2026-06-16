Бесправника останавливали со стрельбой на Витебщине, составлено 7 протоколов

Инцидент произошел на автодороге Р-27 Браслав-Поставы-Мядель. Инспекторы подали сигнал об остановке водителю Fiat, который тот проигнорировал.
Началось преследование. На неоднократные требования остановки нарушитель не реагировал и пытался скрыться на машине.
«Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности иных участников дорожного движения, инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия», — рассказали в пресс-службе.
Как было установлено, управлял машиной 17-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. В салоне авто также находился нетрезвый пассажир такого же возраста.
️На водителя составлено семь протоколов об административных правонарушениях. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
Уточняется, что молодой человек купил автомобиль без переоформления. Машина помещена на охраняемую стоянку.