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Полиция установила личности подростков, жестоко избивших двух жителей Перми

Одного несовершеннолетнего отправили в Центр временного содержания.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловском районе Перми утром 14 июня группа подростков беспричинно напала на двух мужчин. Пострадавшим в результате нападения потребовалась медицинская помощь. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Днем 16 июня краевое ГУ МВД России сообщило об установлении личностей несовершеннолетних, подозреваемых в нападении. На законных представителей подростков составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По месту жительства каждого из них направлена информация в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Один из подростков помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.