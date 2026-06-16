Полиция установила личности подростков, жестоко избивших двух жителей Перми

В Свердловском районе Перми утром 14 июня группа подростков беспричинно напала на двух мужчин. Пострадавшим в результате нападения потребовалась медицинская помощь. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Днем 16 июня краевое ГУ МВД России сообщило об установлении личностей несовершеннолетних, подозреваемых в нападении. На законных представителей подростков составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
По месту жительства каждого из них направлена информация в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Один из подростков помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.