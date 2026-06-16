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Под Волгоградом закрыли кафе «ЕвроАзия» из-за сальмонеллеза

Жители Камышина, посетив кафе, массово отравились.

Роспотребнадзор приостановил работу кафе «ЕвроАзия» в Камышине Волгоградской области после вспышки сальмонеллеза среди посетителей.

Заведение по адресу улица Пролетарской закрыто с 11 июня 2026 года. Материалы направлены в суд, — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Заболевшие употребляли роллы, суши и салаты из этого кафе.

Сейчас санврачи проводит санитарно-эпидемиологическое расследование: отобраны пробы продуктов, сырья, смывы с поверхностей и водопроводная вода. Персонал проходит обследование.

В ходе проверки установлено, что ИП Ким С. В. нарушал требования к состоянию производственных помещений и реализации пищевых продуктов.

Роспотребнадзор ввел временный запрет деятельности кафе. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в кафе Камышина.