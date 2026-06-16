В Петербурге забаррикадировавшихся от полиции мигрантов вышлют из России

Согласно релизу ведомства, проверка соблюдения требований миграционного законодательства прошла на стройке жилого комплекса на улице Кораблестроителей и затронула около сотни человек.
«Несколько рабочих забрались на верхний недостроенный этаж и задвинули проход бетонной плитой, чтобы переждать полицейскую проверку там. Однако избежать встречи с правоохранителями не удалось — в итоге всем пришлось спуститься и предъявить документы, пусть и не совсем по собственной инициативе», — рассказали в главке.
В результате правоохранители установили, что 12 мигрантов работали без соответствующих разрешений. Нарушители получили административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ о незаконном осуществлении трудовой деятельности в России.
«Судом им назначены штрафы с последующим административным выдворением за пределы Российской Федерации», — добавили в полиции.
Также решается вопрос о привлечении к ответственности работодателя за незаконное использование труда иностранных работников.