В Петербурге забаррикадировавшихся от полиции мигрантов вышлют из России

«Несколько рабочих забрались на верхний недостроенный этаж и задвинули проход бетонной плитой, чтобы переждать полицейскую проверку там. Однако избежать встречи с правоохранителями не удалось — в итоге всем пришлось спуститься и предъявить документы, пусть и не совсем по собственной инициативе», — рассказали в главке.