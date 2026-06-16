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В Петербурге забаррикадировавшихся от полиции мигрантов вышлют из России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Работавшие на стройке жилого комплекса в Санкт-Петербурге иностранные граждане пытались скрыться от полицейской проверки, забаррикадировав проход на верхний этаж бетонной плитой, в результате выявлено 12 человек, которых выдворят из России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

Согласно релизу ведомства, проверка соблюдения требований миграционного законодательства прошла на стройке жилого комплекса на улице Кораблестроителей и затронула около сотни человек.

«Несколько рабочих забрались на верхний недостроенный этаж и задвинули проход бетонной плитой, чтобы переждать полицейскую проверку там. Однако избежать встречи с правоохранителями не удалось — в итоге всем пришлось спуститься и предъявить документы, пусть и не совсем по собственной инициативе», — рассказали в главке.

В результате правоохранители установили, что 12 мигрантов работали без соответствующих разрешений. Нарушители получили административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ о незаконном осуществлении трудовой деятельности в России.

«Судом им назначены штрафы с последующим административным выдворением за пределы Российской Федерации», — добавили в полиции.

Также решается вопрос о привлечении к ответственности работодателя за незаконное использование труда иностранных работников.