ФСБ рассекретила материалы о преступлениях нацистов в Крыму

«В рассекреченных материалах НКВД Крымской АССР содержится информация о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю партизанских отрядов, заблокированных врагом в подземных Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломнях и катакомбах, о мужестве и героизме простых людей, воевавших с нацистами и приблизивших разгром врага», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, следствию удалось установить всех участников кровавых расправ, собрать доказательную базу предательств пособников оккупантов и проводимого ими геноцида советского народа, а также получить ценные данные о героизме членов партизанских отрядов, которые в условиях оккупации не сломились, продолжив вести разведку вражеских позиций и передавать ценнейшие сведения в штаб Красной Армии.
В УФСБ рассказали, что по итогам следствия виновные пособники оккупантов были осуждены, а керченские партизаны, проявившие мужество и не выдавшие своих товарищей, представлены к различным наградам.