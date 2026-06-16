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ФСБ рассекретила материалы о преступлениях нацистов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Рассекречены новые документальные материалы о преступлениях нацистских оккупантов и их пособников в Крыму в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

«В рассекреченных материалах НКВД Крымской АССР содержится информация о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю партизанских отрядов, заблокированных врагом в подземных Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломнях и катакомбах, о мужестве и героизме простых людей, воевавших с нацистами и приблизивших разгром врага», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следствию удалось установить всех участников кровавых расправ, собрать доказательную базу предательств пособников оккупантов и проводимого ими геноцида советского народа, а также получить ценные данные о героизме членов партизанских отрядов, которые в условиях оккупации не сломились, продолжив вести разведку вражеских позиций и передавать ценнейшие сведения в штаб Красной Армии.

В УФСБ рассказали, что по итогам следствия виновные пособники оккупантов были осуждены, а керченские партизаны, проявившие мужество и не выдавшие своих товарищей, представлены к различным наградам.

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