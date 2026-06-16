Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Нижегородской области

Ночью 16 июня в деревне Большие Круты Ковернинского округа вспыхнул пожар — возгорание случилось в частном жилом доме. Об инциденте проинформировали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
К моменту прибытия спасателей пламя охватило всю кровлю. В здании находился 59‑летний мужчина: из‑за стремительно распространявшегося огня он не мог самостоятельно выбраться. Сотрудники пожарной службы сумели проникнуть внутрь и эвакуировать пострадавшего через окно. Медики оказали мужчине первую помощь на месте, однако от поездки в больницу он отказался.
В итоге обошлось без жертв. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров — огонь удалось полностью ликвидировать. Специалисты предполагают, что причиной пожара стала неисправность электротехнического оборудования.
Ранее пожар произошел в Павловской ЦРБ в Нижегородской области.