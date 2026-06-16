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Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Нижегородской области

Сотрудники пожарной службы сумели проникнуть внутрь и эвакуировать пострадавшего через окно.

Ночью 16 июня в деревне Большие Круты Ковернинского округа вспыхнул пожар — возгорание случилось в частном жилом доме. Об инциденте проинформировали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К моменту прибытия спасателей пламя охватило всю кровлю. В здании находился 59‑летний мужчина: из‑за стремительно распространявшегося огня он не мог самостоятельно выбраться. Сотрудники пожарной службы сумели проникнуть внутрь и эвакуировать пострадавшего через окно. Медики оказали мужчине первую помощь на месте, однако от поездки в больницу он отказался.

В итоге обошлось без жертв. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров — огонь удалось полностью ликвидировать. Специалисты предполагают, что причиной пожара стала неисправность электротехнического оборудования.

Ранее пожар произошел в Павловской ЦРБ в Нижегородской области.

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