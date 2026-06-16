Подрядчик заплатит 100 млн за некачественный ремонт дороги в Челябинской области

Компания «Уралдорстрой» должна выплатить министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области больше 76 миллионов рублей. Такое решение принял Арбитражный суд в январе 2026 года, и теперь его подтвердил апелляционный суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Подрядчик ремонтировал дорогу Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык. Работы шли по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но компания взяла материалы дешевле, чем было заложено в смету. Суд встал на сторону надзорного ведомства.
Кроме основной суммы, с компании взыскали еще 24 миллиона рублей — проценты за пользование чужими деньгами. Итоговая сумма превысила 100 миллионов. Исполнение судебного акта контролирует прокуратура Челябинской области.