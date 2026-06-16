Петербуржец может получить пожизненное за попытку продать 200 кг наркотиков

— Полицейские обнаружили 14 мешков с наркотическим веществом в строительной бытовке, которую наркодилер использовал для хранения. Два аналогичных мешка нашли в арендованном им автомобиле, — рассказала Волк. Экспертиза также показала, что в одном из мешков находится запрещенное вещество весом около 10 килограммов. Общий вес изъятого наркотика составил примерно 200 килограммов.