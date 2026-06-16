Суд рассмотрит иск Ларисы Долиной к обманувшему ее тольяттинцу с соучастниками

Основа и его подельники были признаны виновными в хищении денег и недвижимости у певицы, а также у других граждан России. Приговор, вынесенный в ноябре 2025 года, предусматривал для них наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех до семи лет, а также штрафные санкции в диапазоне от 900 тыс. до 1 млн рублей. Сумма совокупного ущерба от их противоправных действий оценивалась следствием в 317,6 млн рублей.