В Самарской области мужчина до смерти забил сожительницу

В Самарской области 47-летний местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшего ее смерть. Мужчина ударил женщину рукой по голове во время ссоры. От полученных травм она скончалась через несколько дней в больнице Красноярского района. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.