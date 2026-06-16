Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области мужчина до смерти забил сожительницу

В Самарской области завели дело против 47-летнего жителя, который избил сожительницу.

Источник: СУ СКР по Самарской области

В Самарской области 47-летний местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшего ее смерть. Мужчина ударил женщину рукой по голове во время ссоры. От полученных травм она скончалась через несколько дней в больнице Красноярского района. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«Весной 2026 года мужчина в ходе ссоры нанес своей сожительнице удар рукой в область головы. От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении», — рассказали в следственном комитете.

Суд уже отправил мужчину под стражу. Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Они выясняют все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение ведут сотрудники регионального главка МВД.