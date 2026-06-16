Экс-руководителю «ЭЗОИС-Урал» назначили штраф 3 миллиона за подкуп

Организация по договору с заказчиком отвечала за строительство котельной в городе Инта. Руководитель компании получил 118 тысяч рублей от одного из предпринимателей, являвшегося субподрядчиком. За полученные деньги он не должен был выдвигать претензии к качеству работы, а также не привлекать других субподрядчиков.