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Цена покровительства: в Челябинске строительная компания заплатит миллионный штраф за взятку в 127 тысяч

Челябинскую строительную компанию оштрафовали за дачу взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске строительная компания «Урал-Дом» поплатилась за попытку подкупа чиновника. Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, по результатам проверки фирма была оштрафована на 1 миллион рублей.

Как выяснили надзорные органы, в период с 2020 по 2024 год представитель компании передал должностному лицу 127 тысяч рублей. Эти деньги предназначались за общее покровительство и попустительство по службе.

Мировой судья признал ООО «Урал-Дом» виновным в незаконном вознаграждении от имени юридического лица. При этом уголовное преследование коснулось и самих участников сделки: ранее суд уже вынес обвинительные приговоры как для взяткодателя, так и для чиновника, получившего взятку.