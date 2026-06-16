Цена покровительства: в Челябинске строительная компания заплатит миллионный штраф за взятку в 127 тысяч

Мировой судья признал ООО «Урал-Дом» виновным в незаконном вознаграждении от имени юридического лица. При этом уголовное преследование коснулось и самих участников сделки: ранее суд уже вынес обвинительные приговоры как для взяткодателя, так и для чиновника, получившего взятку.