Силовики задержали лжеполицейских, которые похитили петербуржца ради выкупа

В полицию обратился мужчина, заявив о похищении брата. По его словам, родственник забрал из дома более полумиллиона рублей, передал их неизвестным и уехал с ними на Toyota Corolla. Автомобиль с тремя подозреваемыми по горячим следам остановили в Калининском районе. Четвертого соучастника задержали в ночь на 15 июня на Ленинском проспекте.