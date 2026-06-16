В Воронеже пациентка отсудила у пластических хирургов более 340 тысяч рублей

В ходе разбирательства была назначена комплексная судебная медицинская экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что хирург допустил ошибку в технике проведения операции, что и привело к осложнениям, которые эксперты квалифицировали как легкий вред здоровью. В итоге суд обязал «Медицинский центр РОСТ» вернуть пациентке 161 тысячу рублей за саму операцию, выплатить 110 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также покрыть судебные расходы в размере более 75 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.