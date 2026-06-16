В центре Калининграда столкнулись легковушка и автобус

В Калининграде на улице Черняховского, неподалеку от площади Победы столкнулись автобус и легковушка. О ДТП, которое случилось 16 июня около 11:20, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
В результате происшествия пассажир легкового автомобиля получила травмы, женщину отвезли в больницу.
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