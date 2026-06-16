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Врачи спасли ходившую три дня с осколком в шее нижегородку

оначалу повреждение не выглядело серьёзным, но спустя трое суток боль так и не утихла, и женщина обратилась за медицинской помощью.

Врачи Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко провели экстренную операцию и спасли женщину, в шее которой три дня находился опасный осколок стекла. Об этом сообщили в соцсетях больницы им. Семашко.

Травму нижегородка получила на даче: работая в парнике, она споткнулась, упала и ударилась головой о стекло — осколки поранили шею. Поначалу повреждение не выглядело серьёзным, но спустя трое суток боль так и не утихла, и женщина обратилась за медицинской помощью.

Обследование показало тревожную картину: один из осколков глубоко проник в ткани и застрял в опасной близости от критически важных структур спинного мозга. Хирурги оперативно извлекли инородное тело. После успешного вмешательства пациентку выписали из стационара — сейчас она чувствует себя хорошо.

Ранее нижегородские врачи вернули к жизни мужчину после жуткого перелома бедра.