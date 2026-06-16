Врачи спасли ходившую три дня с осколком в шее нижегородку

Травму нижегородка получила на даче: работая в парнике, она споткнулась, упала и ударилась головой о стекло — осколки поранили шею. Поначалу повреждение не выглядело серьёзным, но спустя трое суток боль так и не утихла, и женщина обратилась за медицинской помощью.