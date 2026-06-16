«Сердце не выдержало». Мать умерла от ужаса, глядя, как муж убил сына ножом

Повод был пустяковым, глава семьи позже с трудом вспоминал, что его так разгневало. Конфликт перерос во взаимные оскорбления, отец не вынес их от сына и схватился за нож, который лежал прямо перед ним на столе — за несколько минут до этого он резал им хлеб.