Мать умерла от ужаса, глядя, как муж убил сына ножом

Семейная трагедия в Волгоградской области 13 июня 2026 потрясла Городищенский район. За праздничным столом отец зарезал собственного 40-летнего сына. Мать, ставшая свидетельницей расправы, умерла от разрыва сердца на глазах мужа. По данным СК, убийца нанёс сыну не менее 12 ударов ножом — в грудь, шею, живот и руки. Конфликт вспыхнул внезапно из-за пустяка. Убийца сам вызвал скорую и полицию. Сейчас он участвует в следственных действиях. В материале — хронология произошедшего и комментарий представителя следственного комитета Ирины Багровой. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Убийство в Городищенском районе: как застолье в День России обернулось трагедией.
Семья Кругловых (все имена и фамилии изменены. — Ред.) 13 июня собралась за праздничным столом. Была суббота, накануне все отмечали День России и рассчитывали, что торжества продолжатся и в воскресенье — тремя выходными днями нужно было воспользоваться по полной.
На кухне собрались отец и мать, поздравить родителей собирался 40-летний сын. Они уже успели выпить несколько рюмок по разным поводам, когда между Николаем Ивановичем и Сергеем внезапно вспыхнула ссора.
Повод был пустяковым, глава семьи позже с трудом вспоминал, что его так разгневало. Конфликт перерос во взаимные оскорбления, отец не вынес их от сына и схватился за нож, который лежал прямо перед ним на столе — за несколько минут до этого он резал им хлеб.
«Сердце не выдержало»: мать умерла, увидев расправу над сыном.
Жуткая сцена произошла на глазах матери. Вне себя от ярости, мужчина набросился на взрослого сына. Тот не ожидал такого поворота событий и не успел среагировать. Как позже выяснили эксперты, отец нанёс Сергею не меньше дюжины ударов — ножом он бил его в грудь и в шею, в живот и руки.
Нина Владимировна своими глазами видела, как муж расправляется с её сыном. Глаза её наполнились ужасом, но она словно остолбенела и не могла двинуться с места. В один момент сердце женщины не выдержало — она упала замертво.
Убийца остановился только когда выбился из сил. Он тяжело опустился на стул и тут только заметил лежавшую на полу жену. Окровавленными руками он попытался её поднять, но она не подавала признаков жизни.
Отец зарезал сына и сам вызвал полицию: что грозит убийце по УК РФ.
Мужчина ещё толком не осознал, что натворил. Попытался помочь супруге. Когда не получилось, вызвал бригаду скорой помощи. А, поняв, что в живых нет ни сына, ни жены, позвонил в полицию.
Правоохранители и медики прибыли почти одновременно.
«В Городищенском межрайонном следственном отделе следственного управления СК по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в расправе над своим сыном. В настоящее время фигурант участвует в следственных действиях, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления», — сообщает представитель регионального следственного ведомства Ирина Багрова.
Если мужчину признают виновным в убийстве сына, ему грозит до 15 лет колонии.