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Под Воронежем 33-летнего сортировщика нашли с травмами внутри контейнера для отходов

В Поворинском районе расследуют тяжелое травмирование сортировщика мусора.

Источник: Комсомольская правда

В 07:35 8 июня в Поворинском районе Воронежской области пострадал 33-летний сортировщик мусора, которого нашли с множественными травмами внутри контейнера для отходов. По факту ЧП на производстве начато официальное расследование. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Гострудинспекции.

Пострадавший мужчина является сотрудником ООО Содружество Управляющих Компаний «Регион 45» — предприятия, которое занимается сбором и обработкой твердых коммунальных отходов.

В ходе начатого расследования специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и точные причины несчастного случая. Проверка должна установить, как на объекте соблюдались требования охраны труда и что именно привело к падению и травмированию рабочего.

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