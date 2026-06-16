В Туве новорожденная девочка задохнулась рядом со спящей матерью

В Туве новорожденная девочка умерла после того, как ее мать уснула при кормлении. По версии регионального Следственного комитета, трагедия произошла ночью 12 июня 2026 года на территории левобережного дачного общества Кызыла.
Горожанка уснула во время кормления 1,5-месячной дочери, оставив малышку рядом с собой. Проснувшись, женщина обнаружила, что ребенок не дышит.
Эксперты выяснили, что причиной смерти младенца стала механическая асфиксия. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.