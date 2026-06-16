Директор автосалона в Тольятти обманул 44 покупателей на 78 млн рублей

«С 2023 по 2024 год директор автосалона заключал договоры на оказание услуг по подбору и доставке покупателям автомобилей. Договорные обязательства он не исполнил, в результате чего 44 жителя потеряли около 78 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.