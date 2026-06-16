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За смертельное избиение сожительницы воронежца отправили в колонию

К трагедии привела словесная перепалка.

Источник: Комсомольская правда

Суд установил, что в начале марта этого года 58-летний житель Воронежа разозлился на сожительницу из-за того, что она злоупотребляла спиртным. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Во время словесной перепалки мужчина ударил 47-летнюю потерпевшую по голове, после чего она потеряла равновесие и упала. 9 марта сожительница находилась в квартире дома по улицу 121 Стрелковой Дивизии. Из-за ухудшения ее самочувствия фигурант вызвал врачей, которые зафиксировали ее смерть. В соответствии с судебно-медицинской экспертизой причиной смерти стала внутричерепная травма.

С момента задержания злоумышленник был заключен под стражу. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ближайшие пять лет проведет в исправительной колонии строгого режима.