За смертельное избиение сожительницы воронежца отправили в колонию

Во время словесной перепалки мужчина ударил 47-летнюю потерпевшую по голове, после чего она потеряла равновесие и упала. 9 марта сожительница находилась в квартире дома по улицу 121 Стрелковой Дивизии. Из-за ухудшения ее самочувствия фигурант вызвал врачей, которые зафиксировали ее смерть. В соответствии с судебно-медицинской экспертизой причиной смерти стала внутричерепная травма.