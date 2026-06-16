Кассация оставила в силе приговор экс-командующему 58-й армией Ивану Попову

Попов был этапирован в конце сентября прошлого года из следственного изолятора Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима, которая находится в подмосковной Коломне. По словам адвоката, Попов вышел на работу и занимается изготовлением сетей для защиты от украинских дронов на СВО.