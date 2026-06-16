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Кассация оставила в силе приговор экс-командующему 58-й армией Ивану Попову

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Кассационный военный суд в Новосибирске оставил в силе приговор бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивану Попову по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Приговор оставлен без изменений», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Попова Сергей Буйновский уточнил, что решение планируется обжаловать в Верховном суде.

Попов был этапирован в конце сентября прошлого года из следственного изолятора Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима, которая находится в подмосковной Коломне. По словам адвоката, Попов вышел на работу и занимается изготовлением сетей для защиты от украинских дронов на СВО.

Второй Западный окружной военный суд в конце июля 2025 года признал законным приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, который приговорил к пяти годам колонии Попова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Попов был также лишен воинского звания генерала. Срок наказания у осужденного заканчивается в конце мая 2029 года.