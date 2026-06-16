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СК установит все обстоятельства украинской атаки на Московскую область

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следователи СК РФ установят все обстоятельства атаки вооруженных формирований Украины на Московскую область, где пострадали шесть человек, в том числе 13-летний ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В Московской области в ходе агрессии ВФУ пострадали шесть мирных жителей, включая 13-летнюю девочку. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО за ночь и утро 16 июня сбили 86 БПЛА над территорией Московской области. В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Электростали, в поселке Случайный, пострадали четверо мужчин, двое из них госпитализированы. Также в Электростали на проспекте Ленина обломки беспилотника попали в многоквартирный дом — повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи. В Котельниках, в микрорайоне Парковый, пострадал 57-летний мужчина. В Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка: у нее колото-резаная рана левого бедра.

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